Зірковий український волейболіст оголосив про завершення кар'єри у збірній

Колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький оголосив про завершення кар'єри в національній команді.

Про це зірковий 27-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, колеги, вболівальники, волейбольна спільното України і світу. Сьогодні хочу звернутися до вас і поділитися своїми думками про той шлях, який я пройшов у складі національної збірної України з волейболу.

Це були не просто роки в формі збірної – це були неймовірно емоційні, результативні та незабутні часи. Досі викликає мурашки по шкірі, коли згадую наше Євро U-20 2016 року, історичний вихід до чвертьфіналу на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу … Ми творили історію, разом.

Хочу щиро подякувати всім гравцям, тренерам та їхнім помічникам за роки співпраці, за довіру, за боротьбу до останнього м'яча. Ви – частина мого волейбольного серця, і я вдячний кожному.

Вірю, що український волейбол уже скоро зробить ще один крок уперед – до нових вершин, до ще вищого рівня. Потенціал у нас є. Таланти – неймовірні. Залишається лише берегти цю єдність і примножувати здобуте.

І ось, після всіх цих спогадів і досягнень, я ухвалив непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення.

Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов'язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов'язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа.

Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав.

Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою", – написав Плотницький.

Плотницький виступав за збірну України від 2017 до 2023 року, доходив з нею до чвертьфіналів чемпіонатів світу і Європи.

Читайте також: