Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зірковий ветеран "Челсі" оголосив, що залишить клуб після завершення сезону

Зірковий ветеран "Челсі" оголосив, що залишить клуб після завершення сезону

Тьяго Сілва / Фото: Associated Press

Тьяго Сілва анонсував свій відхід зі складу "пенсіонерів".

Бразильський захисник Тьяго Сілва залишить "Челсі" після закінчення нинішнього сезону.

Про це повідомив офіційний сайт лодонського клубу, опублікувавши зворушливе звернення 39-річного бразильця.

"Челсі» дуже багато значить для мене. Я приїхав сюди, плануючи провести лише один рік, а в підсумку залишився на чотири. Цей клуб важливий не лише для мене, а й для моєї родини. Мої сини грають за "Челсі", тому я дуже пишаюся тим, що є частиною родини "Челсі". Я сподіваюся, що вони зможуть продовжити кар'єру тут, у клубі, частиною якого хочуть бути багато гравців.

Я думаю, що віддавав себе протягом чотирьох років. Але, на жаль, у всього є початок, середина та кінець. Не означає, що це остаточний кінець. Я сподіваюся залишити двері відчиненими, щоб у найближчому майбутньому я міг повернутися хоча б в іншій ролі", – сказав Сілва.

Сілва став гравцем "Челсі" 2020 року, на правах вільного агента перешовши з ПСЖ. За лондонський клуб він провів 151 матч, вигравши з "пенсіонерами" Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

Цього сезону Тьяго зіграв 34 матчі за "Челсі" у всіх турнірах і забив 4 голи.

Наразі "Челсі" посідає дев'яте місце в АПЛ, набравши 48 очок після 33 матчів.

2 травня підопічні Маурісіо Почеттіно з українським вінгером Михайлом Мудриком прийматимуть "Тоттенгем" у перенесеному матчі 26-го туру чемпіонату Англії.

Читайте також:

"Борнмут" без Забарного розтрощив команду екстренера "Шахтаря" в матчі АПЛ (відео)

"Манчестер Сіті" впевнено обіграв "Ноттінгем" і дихає у спину "Арсеналу" в боротьбі за титул (відео)

"Арсенал" без Зінченка ледь не втратив перемогу над "Тоттенгемом" у дербі Північного Лондона (відео)

Повʼязані теми:

Наступна публікація