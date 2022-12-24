Зірковий вінгер несподівано змінив рішення щодо майбутнього у збірній після фіналу ЧС-2022

Ді Марія ще готовий пограти за національну команду Аргентини.

Вінгер туринського "Ювентуса" та збірної Аргентини Анхель Ді Марія вирішив продовжити виступи за національну команду.

Про це повідомляє журналіст Гастон Едул у Twitter.

Напередодні чемпіонату світу-2022 Ді Марія збирався завершити виступи за збірну, але тепер він передумав.

Це рішення зумовлене бажання пограти за Аргентину у статусі чемпіона світу. Поки невідомо, як довго вінгер хоче провести у команді.

Ді Марія дебютував за збірну Аргентини 2008 року. В активі Анхеля зараз 129 поєдинків за збірну Аргентини.

У фіналі катарського Мундіалю футболіст відзначився голом та асистом.

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