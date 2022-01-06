Зіркового ексфутболіста збірної Італії шпиталізували через ускладнення від COVID-19

За останні дні його стан погіршився.

Колишній футболіст збірної Італії Антоніо Кассано потрапив до лікарні через ускладнення, викликане COVID-19.

Про це повідомляє Marca.

Раніше дружина 39-річного ексфутболіста Кароліна Марсіаліс підтвердила, що її чоловік заразився коронавірусом під час різдвяних канікул та перебував удома на самоізоляції. За інформацією джерела, за останні кілька днів стан Кассано погіршився. Колишній форвард перебуває у лікарні Сан-Мартіно у Генуї.

Зазначається, що 39-річний Кассано не вакцинований, що підтвердила його родина.

Кассано протягом своєї ігрової кар'єри виступав за "Рому", "Сампдорію", "Реал", "Інтер" та ще низку клубів, а також провів 39 матчів за збірну Італії, забивши десять голів. Він завершив кар'єру у 2018 році після 400 матчів у Серії А, в яких забив 112 голів.

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