Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зіркового футболіста "Баварії" засудили до шести місяців ув'язнення через спільний відпочинок із дружиною

Зіркового футболіста "Баварії" засудили до шести місяців ув'язнення через спільний відпочинок із дружиною

Associated Press

Гравець вже подав апеляцію щодо цієї справи.

Футболіст мюнхенської "Баварії" та збірної Франції Лукас Ернандес засуджений до піврічного ув'язнення.

Про це повідомляє AS.

Зазначається, що подібне покарання 25-річний захисник отримав через порушення заборони наближатися до своєї нинішньої дружини Амелії де ла Оса Лоренте на відстань ближче, ніж 500 метрів. Відповідна інформація опублікована в пресрелізі Вищого суду Мадрида.

Ця заборона датована ще 2017 роком. Тоді він побив Амелію, яка в той момент ще була його дівчиною. Пізніше пара возз'єдналася, і в тому ж 2017 році одружилася. У 2018 році у них народилася дитина.

Однак жоден з цих фактів не став для суду приводом покарати Ернандеса. Порушенням заборони суд порахував той факт, що пара разом їздила відпочивати минулого літа і поверталася додому на одному літаку.

Футболіст вже подав апеляцію на рішення суду. Її розгляд призначено на вівторок, 19 жовтня. Ернандес зобов'язаний бути присутнім на засіданні особисто.

Наступна публікація