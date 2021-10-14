Зіркового футболіста "Баварії" засудили до шести місяців ув'язнення через спільний відпочинок із дружиною

Гравець вже подав апеляцію щодо цієї справи.

Футболіст мюнхенської "Баварії" та збірної Франції Лукас Ернандес засуджений до піврічного ув'язнення.

Про це повідомляє AS.

Зазначається, що подібне покарання 25-річний захисник отримав через порушення заборони наближатися до своєї нинішньої дружини Амелії де ла Оса Лоренте на відстань ближче, ніж 500 метрів. Відповідна інформація опублікована в пресрелізі Вищого суду Мадрида.

Ця заборона датована ще 2017 роком. Тоді він побив Амелію, яка в той момент ще була його дівчиною. Пізніше пара возз'єдналася, і в тому ж 2017 році одружилася. У 2018 році у них народилася дитина.

Однак жоден з цих фактів не став для суду приводом покарати Ернандеса. Порушенням заборони суд порахував той факт, що пара разом їздила відпочивати минулого літа і поверталася додому на одному літаку.

Футболіст вже подав апеляцію на рішення суду. Її розгляд призначено на вівторок, 19 жовтня. Ернандес зобов'язаний бути присутнім на засіданні особисто.

У 2017 році Ернандеса було звинувачено в домашньому насильстві. Через це він отримав 30 днів громадських робіт ;

; Від лютого 2017 року тоді ще 21-річний французький футболіст був заарештований за побиття Амелії у стані алкогольного сп'яніння. Дівчина також не уникнула покарання. Вона напала на гравця під час сварки, тому суд виніс їй аналогічне покарання — 30 днів громадських робіт, а також штраф 180 євро.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання