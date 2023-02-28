Зіркового футболіста ПСЖ звинуватили у зґвалтуванні – подробиці скандалу

Захисника ПСЖ і збірної Марокко Ашрафа Хакімі звинуватили в сексуальному насильстві.

Як повідомило видання Le Parisien, 26 лютого до поліції звернулася 24-річна дівчина, яка заявила про зґвалтування з боку футболіста.

Жінка відмовилася подавати офіційну заяву, але один із співробітників поліції, з яким вона розмовляла, доповів про ситуацію керівництву, внаслідок чого справою зацікавилася прокуратура.

За словами ймовірної жертви, 16 січня вона почали спілкуватися з Хакімі в Instagram. 25 лютого дівчина на таксі, викликаному марокканським футболістом, приїхала до його будинку. Ашраф нібито поцілував її в губи, потім підняв одяг та поцілував у груди, попри протести дівчини. Також вона звинуватила Хакімі в проникненні в неї пальцями, попри її відмову.

Ймовірній постраждалій вдалося відштовхнути гравця ногою і втекти з його дому, після чого вона написала своєму другові, який забрав її з місця події.

Зазначимо, що Ашраф одружений та має двох дітей. Згідно з соціальними мережами, дружина футболіста разом з двома їхніми дітьми на той момент була на відпочинку в Дубаї.

Нагадаємо, Хакімі потрапив до команди з найкращих футболістів 2022 року за версією ФІФА. Вперше від 2006 року в ній не знайшлося місця португальському нападнику Кріштіану Роналду.

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