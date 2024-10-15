Зіркового футболіста "Реала" та збірної Франції Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні – ЗМІ

Нападника мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліана Мбаппе підозрюють у зґвалтуванні жінки в готелі Стокгольма.

За інформацією шведського видання TV4, невідома дівчина звернулася за допомогою до клініки для жертв зґвалтувань та повідомила, що стала жертвою сексуального злочину з боку Мбаппе.

Джерело стверджує, що на місці ймовірного інциденту правоохоронці провели перевірку.

"Гравець "Реала" Кіліан Мбаппе минулого тижня здійснив короткий візит до Швеції. Після двох днів у Стокгольмі він залишив країну в п'ятницю вдень на приватному літаку. Після візиту, який включав, серед іншого, відвідини нічного клубу та ресторанів, француз зараз перебуває під слідством за підозрою у зґвалтуванні", – йдеться у повідомленні.

Сам 25-річний футболіст відреагував на звинувачення в соцмережах, заявивши, що це неправдива інформація.

"Фейкові новини! Це стає таким передбачуваним, напередодні слухання, ніби випадково", – написав Мбаппе у соцмережі X.

Зазначимо, що француз мав на увазі заплановане на 15 жовтня судове засідання у справі проти свого колишнього клубу ПСЖ, який заборгував йому 55 мільйонів євро.

Мбаппе став гравцем "Реала" влітку 2024 року після того, як у нього закінчився контракт із ПСЖ. За парижан Кіліан виступав від 2017 року, коли перейшов з "Монако" за 180 мільйонів євро.

Цього сезону Кіліан уже встиг провести за мадридський клуб 11 матчів у всіх турнірах, відзначившись сімома голами та одним асистом.

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