Зіркового іспанського футболіста пограбували під час відпустки, його брата поранили

Зіркового іспанського футболіста пограбували під час відпустки, його брата поранили

Півзахисник німецького "Лейпцига" та збірної Іспанії Дані Ольмо став жертвою пограбування.

Після завершення сезону 24-річний футболіст вирішив провести відпустку у Валенсії та відпочивав там разом зі своїм братом. Але ввечері, 17 червня, просто посеред вулиці на них напали невідомі.

Як повідомляє видання Las Provincias, злочинці підстерігли Дані та його брата поряд з перукарнею. Вони накинулися на футболіста та відібрали в нього годинник вартістю 30 тисяч євро.

На щастя, сам Даніель не постраждав. А ось його брат спробував завадити зловмисникам сховатися в автомобілі та отримав поранення. Грабіжникам вдалося втекти з місця пригоди, а брат футболіста змушений був звернутися за допомогою до лікарні.

У сезоні, що завершився, на рахунку Ольмо 31 матч у футболці "Лейпцига", в яких він забив 4 голи і зробив 5 результативних передач. За національну команду він у своїй кар'єрі провів 24 поєдинки і забив 4 голи.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що на Донеччині в боях з російськими окупантами загинув гравець української Ліги американського футболу.

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