Зіркового українського баскетболіста відрахували з клубу НБА: що відомо

Український баскетболіст Святослав Михайлюк не виступатиме за клуб НБА "Торонто Репторс" у сезоні-2022/23.

Зазначимо, що перед стартом нового сезону Михайлюк використав свою опцію гравця, яка гарантувала йому виплату у 1.9 мільйони доларів. Проте тепер український баскетболіст змушений шукати собі нову команду.

Про відрахування українця з "Торонто" повідомляє журналіст The Athletic Шемс Чаранія.

За інформацією видання, однією з причин відрахування Михайлюка є необхідність звільнення місця у складі команди. Таким чином, "Торонто" вдруге за майже півтора року відраховує українських баскетболістів зі складу. У січні 2021 року "Репторс" відрахували центрового Олексія Леня.

Новий сезон НБА 2022/23 розпочнеться 18 жовтня 2022 року та триватиме до 9 квітня 2023 року. Матч усіх зірок НБА запланований на 19 лютого наступного року та відбудеться на Vivint Arena у Солт-Лейк-Сіті.

Михайлюк перейшов до складу "Репторс" в серпні минулого року. Минулого сезону українець провів 56 матчів за цей клуб, набираючи в середньому за матч 4,6 очка та роблячи 1,6 підбирання. Минулий сезон став для українця четвертим у НБА.

Додамо, що Михайлюк наразі перебуває у таборі збірної України, яка провела перед цим два матчі відбору на Чемпіонат світу-2022. Від 1 до 18 серпня відбудеться Євробаскет-2022, участь на якому також візьме Україна.

Для Михайлюка "Торонто Репторс" - четверта команда в кар'єрі. Перед цим українець виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пістонз" та "Оклахому Сіті Тандер".

Раніше розповідалося про те, що збірна України з баскетболу зазнала драматичної поразки та майже втратила шанси вийти на ЧС-2023.

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