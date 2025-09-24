ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Зірковий футболіст "Барселони" вибув на тривалий термін через серйозну травму

Гаві переніс операцію на меніску.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Гаві

Гаві / © Associated Press

Півзахисник каталонської "Барселони" Гаві більше не зіграє до кінця 2025 року через серйозну травму.

21-річний іспанець переніс операцію на меніску. Йому була проведена артроскопія для усунення травми медіального меніска, який був зшитий.

Орієнтовний термін відновлення гравця оцінюється приблизно в 4-5 місяців, повідомляється на офіційній сторінці "синьо-гранатових" у соцмережі X.

Цього сезону Гаві провів лише два матчі на клубному рівні у всіх турнірах, в яких встиг відзначитися однією гольовою передачею.

Минулого сезону він узяв участь у 42 матчах різних турнірів, забивши 3 голи і зробивши 3 асисти.

Раніше Гаві був змушений пропустити майже рік через розрив хрестоподібних зв'язок.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie