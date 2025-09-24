- Дата публікації
Зірковий футболіст "Барселони" вибув на тривалий термін через серйозну травму
Гаві переніс операцію на меніску.
Півзахисник каталонської "Барселони" Гаві більше не зіграє до кінця 2025 року через серйозну травму.
21-річний іспанець переніс операцію на меніску. Йому була проведена артроскопія для усунення травми медіального меніска, який був зшитий.
Орієнтовний термін відновлення гравця оцінюється приблизно в 4-5 місяців, повідомляється на офіційній сторінці "синьо-гранатових" у соцмережі X.
Цього сезону Гаві провів лише два матчі на клубному рівні у всіх турнірах, в яких встиг відзначитися однією гольовою передачею.
Минулого сезону він узяв участь у 42 матчах різних турнірів, забивши 3 голи і зробивши 3 асисти.
Раніше Гаві був змушений пропустити майже рік через розрив хрестоподібних зв'язок.