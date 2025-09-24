Зірковий футболіст "Барселони" вибув на тривалий термін через серйозну травму

Гаві / © Associated Press

Реклама

Півзахисник каталонської "Барселони" Гаві більше не зіграє до кінця 2025 року через серйозну травму.

21-річний іспанець переніс операцію на меніску. Йому була проведена артроскопія для усунення травми медіального меніска, який був зшитий.

Орієнтовний термін відновлення гравця оцінюється приблизно в 4-5 місяців, повідомляється на офіційній сторінці "синьо-гранатових" у соцмережі X.

Реклама

Цього сезону Гаві провів лише два матчі на клубному рівні у всіх турнірах, в яких встиг відзначитися однією гольовою передачею.

Минулого сезону він узяв участь у 42 матчах різних турнірів, забивши 3 голи і зробивши 3 асисти.

Раніше Гаві був змушений пропустити майже рік через розрив хрестоподібних зв'язок.