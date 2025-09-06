Зірковий футболіст отримав тривалий "бан" за плювок в обличчя тренеру суперника

Луїс Суарес / © Associated Press

Реклама

Форварда "Інтера" Маямі Луїса Суареса дискваліфікували на шість матчів за плювок у члена тренерського штабу "Сіетл Саундерс" після поразки у фіналі Кубка ліг (0:3).

Інцидент стався невдовзі після фінального свистка. Між гравцями та представниками тренерських штабів обох команд спалахнула масова сутичка на полі.

Суарес не стримав емоцій і схопив суперника за шию, а потім його одноклубник Серхіо Бускетс вдарив опонента кулаком. На цьому Луїс не зупинився і плюнув в обличчя одному з представників тренерського штабу "Сіетл Саундерс".

Реклама

Пізніше колишній нападник "Ліверпуля" та "Барселони" попросив вибачення за свою поведінку.

"Це був момент величезного напруження і розчарування, коли одразу після матчу сталося те, чого не мало б статися. Але це не виправдовує моєї реакції. Я зробив помилку і щиро перепрошую. Це не той образ, який я хочу створювати перед своєю сім'єю, яка страждає через мої помилки, і перед клубом, який також не заслуговує на те, щоб на нього впливали подібні речі.

Мені прикро за те, що сталося, і я не хотів втратити можливість визнати свою провину й попросити вибачення в усіх, хто був незадоволений моїм учинком. Ми будемо працювати разом, щоб досягти успіхів, на які заслуговують цей клуб і його вболівальники. Обіймаю всіх", – цитує Суареса ESPN.

У підсумку 38-річного зіркового уругвайця покарали 6 матчами дискваліфікації. Однак "бан" поширюється лише на матчі Кубка ліг, тобто Суарес зможе взяти участь вже у найближчому матчі МЛС.

Реклама

Також покарання отримали одноклубники Суареса – Бускетс і Томас Авілес, яких усунули на два та три матчі Кубка ліг відповідно.

Асистента тренера "Сіетл Саундерс" Стівена Ленгарта також відсторонено на п'ять поєдинків.

Цього сезону Суарес провів 32 матчі за клуб у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 14 асистів. На рахунку Бускетса 34 гри та шість гольових передач.

"Інтер" Маямі наразі посідає шосте місце у Східній конференції МЛС. У наступному турі команда легендарного форварда Ліонеля Мессі 14 вересня зіграє проти "Шарлотта".