Зірковий футболіст "Реала" заробив безглузде вилучення в матчі Ла Ліги

Вінісіус Жуніор / © Associated Press

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Вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор заробив безглузде вилучення в домашньому матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги проти "Вільярреала".

На 71-й хвилині поєдинку бразилець забив гол, однак після перегляду відеоповтору (VAR) його скасували через те, що перед цим він смикнув за волосся півзахисника гостей Натана Саліба.

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У підсумку взяття воріт скасували, а Вінісіус отримав пряму червону картку, залишивши свою команду в меншості на заключний відрізок зустрічі.

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Відео з вилученням Вінісіуса Жуніора

Незважаючи на вилучення, підопічні Жозе Моурінью втримали переможний рахунок — 1:0. Єдиний гол на 62-й хвилині забив літній новачок "вершкових" Ян Діоманде.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що цього сезону Лунін ще не зіграв жодного матчу за мадридців.

Додамо, що Моурінью проігнорував післяматчеву пресконференцію, а клубне телебачення "вершкових" вже традиційно розкритикувало роботу арбітрів.

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Сам Вінісіус після матчу попросив вибачення за своє безглузде вилучення в одноклубників та вболівальників.

"Радість триває… Прошу вибачення у моєї команди та вболівальників", — написав 26-річний бразилець після гри на своїй сторінці в Instagram.

Цього сезону Вінісіус провів за "Реал" дев'ять матчів, відзначившись одним голом і трьома результативними передачами.

Наразі "Реал" (18 очок) посідає третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Моурінью на один бал відстають від "Атлетіко" та на 6 пунктів від "Барселони", яка лідирує у чемпіонаті. "Вільярреал" (8 очок) перебуває на десятій сходинці.

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У наступному турі "Реал" 18 жовтня прийме "Севілью", а "Вільярреал" днем раніше вдома зустрінеться з "Ельче".

Раніше повідомлялося, що український футболіст забив ефектний гол у матчі АПЛ.

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