- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 248
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірковий український волейболіст виграв Лігу чемпіонів (відео)
Олег Плотницький здобув найпрестижніший євротрофей з італійською "Перуджею".
Екскапітан збірної України з волейболу Олег Плотницький з італійською "Перуджею" став переможцем Ліги чемпіонів.
У драматичному фіналі, який відбувався у польському Лодзі, італійський клуб обіграв польський "Заверче" з рахунком – 2:3 (22:25, 22:25, 25:20, 25:22, 10:15).
Команда 27-річного українця вела за сетами, але програла дві наступні партії. Тож переможця напруженого протистояння визначив тайбрейк, де сильнішою виявилася "Перуджа".
Плотницький у фінальному матчі набрав 18 очок – це третій результат у команді. Саме він приніс "Перуджі" два останні переможні бали.
"Перуджа" уперше в історії виграла Лігу чемпіонів. Плотницький також уперше в кар'єрі став переможцем найпрестижнішого єврокубку.
Крім того, Олег уперше в кар'єрі потрапив до символічної збірної за підсумками Фіналу чотирьох волейбольної Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що у березня цього року Плотницький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.