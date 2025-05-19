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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
248
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1 хв

Зірковий український волейболіст виграв Лігу чемпіонів (відео)

Олег Плотницький здобув найпрестижніший євротрофей з італійською "Перуджею".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олег Плотницький

Олег Плотницький / © facebook.com/SirSafetyPerugiaVolley

Екскапітан збірної України з волейболу Олег Плотницький з італійською "Перуджею" став переможцем Ліги чемпіонів.

У драматичному фіналі, який відбувався у польському Лодзі, італійський клуб обіграв польський "Заверче" з рахунком – 2:3 (22:25, 22:25, 25:20, 25:22, 10:15).

Команда 27-річного українця вела за сетами, але програла дві наступні партії. Тож переможця напруженого протистояння визначив тайбрейк, де сильнішою виявилася "Перуджа".

Плотницький у фінальному матчі набрав 18 очок – це третій результат у команді. Саме він приніс "Перуджі" два останні переможні бали.

"Перуджа" уперше в історії виграла Лігу чемпіонів. Плотницький також уперше в кар'єрі став переможцем найпрестижнішого єврокубку.

Крім того, Олег уперше в кар'єрі потрапив до символічної збірної за підсумками Фіналу чотирьох волейбольної Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що у березня цього року Плотницький оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
248
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