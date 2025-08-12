Зірковий воротар ПСЖ несподівано оголосив про свій відхід з команди

Джанлуїджі Доннарумма / © Associated Press

Французький ПСЖ, який нещодавно оголосив про підписання українського захисника Іллі Забарного, залишився без основного голкіпера Джанлуїджі Доннарумми.

26-річний італійський воротар в Instagram повідомив про свій відхід з клубу.

"Для особливих паризьких уболівальників. Від першого дня тут я віддавав усе – на полі та поза ним – щоб заслужити своє місце і захищати ворота ПСЖ. На жаль, хтось вирішив, що я більше не можу бути частиною команди та робити внесок в її успіх. Я розчарований і засмучений.

Сподіваюся, мені випаде нагода ще раз подивитися в очі вболівальникам на "Парк де Пренс" і попрощатися, як це має бути зроблено. Якщо цього не станеться, я хочу, щоб ви знали, що ваша підтримка і прихильність значать для мене все, і я ніколи цього не забуду. Я завжди зберігатиму спогади про всі емоції, чарівні ночі та про вас, хто змусив мене почуватися як удома.

Моїм товаришам за командою – моїй другій сім'ї – дякую за кожну битву, кожен сміх, кожну мить, яку ми розділили. Ви завжди будете моїми братами. Грати за цей клуб і жити в цьому місті було величезною честю. Дякую, Париже", – написав Доннарумма.

Джанлуїджі виступав за ПСЖ від липня 2021 року, коли перейшов з "Мілана" у статусі вільного агента.

Минулого сезону він провів 47 матчів за парижан у всіх турнірах, 17 з яких "на нуль".

Разом з паризьким клубом Доннарумма здобув 10 трофеїв: чотири рази став чемпіоном Франції, двічі володарем Кубка та тричі володарем Суперкубка Франції, а також допоміг ПСЖ уперше виграти Лігу чемпіонів.

Очікується, що після відходу Доннарумми основним воротарем парижан стане Люка Шевальє, якого кілька днів тому підписали з "Лілля" за 40 мільйонів євро плюс бонуси.

Також у команді залишається російський голкіпер Матвій Сафонов. Раніше ЗМІ писали, що ПСЖ позбудеться футболіста з держави-агресорки після того, як підпише Забарного.

Уже у середу, 13 серпня, ПСЖ зіграє з "Тоттенгемом" у матчі за Суперкубок УЄФА. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Тоттенгем".