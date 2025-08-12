ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
2 хв

Зірковий воротар ПСЖ несподівано оголосив про свій відхід з команди

Джанлуїджі Доннарумма не буде одноклубником Іллі Забарного.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джанлуїджі Доннарумма

Джанлуїджі Доннарумма / © Associated Press

Французький ПСЖ, який нещодавно оголосив про підписання українського захисника Іллі Забарного, залишився без основного голкіпера Джанлуїджі Доннарумми.

26-річний італійський воротар в Instagram повідомив про свій відхід з клубу.

"Для особливих паризьких уболівальників. Від першого дня тут я віддавав усе – на полі та поза ним – щоб заслужити своє місце і захищати ворота ПСЖ. На жаль, хтось вирішив, що я більше не можу бути частиною команди та робити внесок в її успіх. Я розчарований і засмучений.

Сподіваюся, мені випаде нагода ще раз подивитися в очі вболівальникам на "Парк де Пренс" і попрощатися, як це має бути зроблено. Якщо цього не станеться, я хочу, щоб ви знали, що ваша підтримка і прихильність значать для мене все, і я ніколи цього не забуду. Я завжди зберігатиму спогади про всі емоції, чарівні ночі та про вас, хто змусив мене почуватися як удома.

Моїм товаришам за командою – моїй другій сім'ї – дякую за кожну битву, кожен сміх, кожну мить, яку ми розділили. Ви завжди будете моїми братами. Грати за цей клуб і жити в цьому місті було величезною честю. Дякую, Париже", – написав Доннарумма.

Джанлуїджі виступав за ПСЖ від липня 2021 року, коли перейшов з "Мілана" у статусі вільного агента.

Минулого сезону він провів 47 матчів за парижан у всіх турнірах, 17 з яких "на нуль".

Разом з паризьким клубом Доннарумма здобув 10 трофеїв: чотири рази став чемпіоном Франції, двічі володарем Кубка та тричі володарем Суперкубка Франції, а також допоміг ПСЖ уперше виграти Лігу чемпіонів.

Очікується, що після відходу Доннарумми основним воротарем парижан стане Люка Шевальє, якого кілька днів тому підписали з "Лілля" за 40 мільйонів євро плюс бонуси.

Також у команді залишається російський голкіпер Матвій Сафонов. Раніше ЗМІ писали, що ПСЖ позбудеться футболіста з держави-агресорки після того, як підпише Забарного.

Уже у середу, 13 серпня, ПСЖ зіграє з "Тоттенгемом" у матчі за Суперкубок УЄФА. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Тоттенгем".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie