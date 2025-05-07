Зірковий вундеркінд "Барселони" розплакався через виліт з Ліги чемпіонів і дав обіцянку

Ламін Ямаль / © Associated Press

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Вінгер "Барселони" Ламін Ямаль не зміг стримати сліз після матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера", за підсумками якого каталонський клуб вилетів з турніру.

Основний час обох поєдинків "Інтера" проти "Барселони" завершився внічию 3:3, а в екстратаймах домашньої гри "нерадзуррі" забили переможний гол і завдяки тріумфу в двоматчевому протистоянні (7:6) вийшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Після фінального свистка 17-річний Ямаль упав на поле і розплакався.

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Втішити юну зірку після гіркої поразки намагалися не тільки одноклубники, але й гравці суперника, зокрема нападник "Інтера" Маркус Тюрам, який підійшов до Ламіна та обійняв його.

Після матчу Ямаль виклав допис у своїх соціальних мережах, пообіцявши виграти Лігу чемпіонів для "Барселони".

"Ми віддали всі сили. Цього року не вдалося, але ми ще повернемось — не сумнівайтеся, "кулес"! Ми не зупинимось, поки не повернемо клуб туди, де йому належить бути — на вершину. Я виконаю свою обіцянку й привезу трофей до Барселони. Ми не зупинимося, поки не досягнемо мети. Але вже в неділю — ще один фінал, і нам потрібно бути разом", — написав Ямаль.

Цього сезону на рахунку Ямаля 15 голів та 24 асисти в 51 матчі за "Барселону" в усіх турнірах. Він вважається одним з головних претендентів на "Золотий м'яч".

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У неділю, 11 травня, підопічні Гансі Фліка приймуть мадридський "Реал" в матчі чемпіонату Іспанії. За чотири тури до кінця "синьо-гранатові" лідирують у Примері, випереджаючи "вершкових" на 4 очки.

У фіналі Ліги чемпіонів суперником "Інтера" стане переможець півфінального протистояння між лондонським "Арсеналом" і французьким ПСЖ. Перший поєдинок англійський клуб удома програв з рахунком 0:1, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.