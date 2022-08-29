Зірку "Барселони" побили та пограбували у власному домі: деталі інциденту

Нападник "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг зазнав збройного нападу у своєму будинку в Кастельдефельсі (Каталонія, Іспанія).

Про це повідомляє El Pais із посиланням на джерела в поліції.

Зазначається, що близько першої години ночі щонайменше четверо зловмисників вдерлися до будинку футболіста, погрожували вогнепальною зброєю та залізними прутами, а також побили Обамеянга.

До поліції звернулася дружина габонця. Правоохоронці розшукують зловмисників. За словами кількох свідків, вони втекли на білому Audi A3.

Обамеянг перейшов до "Барселони" на правах вільного агента у січні 2022 року. В Іспанії форвард у 24 матчах забив 13 голів та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що "Барселона" у матчі 3-го туру іспанської Ла Ліги перемогла новачка чемпіонату "Вальядолід" (4:0).

Читайте також:

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Нас остаточно звідусіль виженуть": російський коментатор висміяв спроби РФС включити окупований Крим до свого чемпіонату

Тренер "Шахтаря" оштрафував головного таланта клубу на тисячу доларів: яка причина