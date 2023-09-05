Зірку "Манчестер Юнайтед" виключили зі збірної Бразилії на тлі звинувачень у домашньому насильстві

Форварда "Манчестер Юнайтед" Антоні виключили із заявки збірної Бразилії на прийдешні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року через звинувачення у домашньому насильстві.

Напередодні колишня дівчина 23-річного бразильського футболіста звинуватила його в нападі та жорстокій поведінці. Це стало підставою для того, щоб гравця виключили зі складу національної команди на період розслідування.

"У зв'язку з фактами, які було оприлюднено цього понеділка, 4 вересня, та пов'язані з гравцем "Манчестер Юнайтед" і потребують розслідування, а також для захисту ймовірної жертви, гравця, збірної Бразилії та Бразильської федерації футболу повідомляємо, що спортсмена виключено зі складу", – повідомив офіційний сайт федерації.

На заміну Антоні до бразильської збірної викликали Габріела Жезуса, який виступає разом з українцем Олександром Зінченком у лондонському "Арсеналі".

Крім того, повідомляється, що поліція Сан-Паулу та Манчестера ведуть розслідування у справі Антоні щодо можливого домашнього насильства.

У вересні збірна Бразилії проведе два матчі відбору ЧС-2026: 9 вересня "селесао" зіграють проти Болівії, а 13 вересня зустрінуться з командою Перу.

Антоні виступає за "Манчестер Юнайтед" від літа минулого року. Цього сезону на його рахунку чотири матчі у складі "червоних дияволів".

За збірну Бразилії форвард дебютував 2021 року й відтоді провів 16 матчів, забив два голи. У складі олімпійської збірної Бразилії Антоні виграв "золото" Ігор-2020 у Токіо.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Юнайтед" розпрощався з півзахисником Мейсоном Грінвудом, якого звинувачували у зґвалтуванні. Англійця на один сезон орендував іспанський "Хетафе".

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