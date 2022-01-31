Зірку "Манчестер Юнайтед" заарештували за підозрою у зґвалтуванні та побитті своєї дівчини

Зірку "Манчестер Юнайтед" заарештували за підозрою у зґвалтуванні та побитті своєї дівчини

Раніше англійський клуб усунув футболіста від тренувань та матчів.

Форварда "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда заарештовано поліцією за підозрою у зґвалтуванні та побитті його дівчини.

Як повідомляє AP NEWS, 20-річний гравець залишатиметься під вартою до того часу, поки його не допитають у цій справі.

Раніше МЮ на невизначений термін усунув нападника від ігор та тренувань.

Нагадаємо, в неділю, 30 січня, дівчина Грінвуда модель Герріет Робсон звинуватила футболіста в домашньому насильстві. У сторіз Instagram вона опублікувала відео та фото зі слідами побоїв. На тілі, руках і ногах у Робсон були численні гематоми, а обличчя розбите до крові.

Пізніше Робсон видалила скандальні публікації зі свого Instagram, але це вже не врятувало Грінвуда від проблем.

Грінвуд є вихованцем "манкуніанців", а за першу команду МЮ виступає від 2018 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 23 матчі за "червоних дияволів" у всіх турнірах, 6 голів та одна результативна передача.

У 2020 році Грінвуд дебютував за збірну Англії, але на Євро-2020, де команда Гарета Саутгейта дійшла до фіналу, він не поїхав через травму.

Читайте також:

Може стати одноклубником Миколенка: "Бенфіка" виставила Яремчука на трансфер - ЗМІ

"Як можна не забивати?": дагестанський тренер дав емоційний коментар та став зіркою Мережі (відео)

Усик анонсував свій футбольний дебют: боксер зіграє на турнірі в Туреччині