Зірку "Шахтаря" прооперували після травми: названо термін відновлення

Аліссон Сантана / © ФК Шахтар

Реклама

Бразильський вінгер донецького "Шахтаря" Аліссон Сантана переніс операцію в Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

20-річний футболіст дістав перелом п'ятої плеснової кістки в матчі 1/16 фіналу Кубка України з "Поліссям" Ставки.

Реклама

Відновлення після операції триватиме до трьох місяців. Найімовірніше, бразилець уже не повернеться на поле цього року.

У березні 2025-го "Шахтар" придбав Аліссона Сантану з бразильського "Атлетіко Мінейро". За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, донецький клуб заплатив за гравця 16 мільйонів євро.

Цього сезону вінгер забив 4 голи та віддав 3 асисти в 12 матчах "гірників" у всіх турнірах.

Нагадаємо, "Шахтар" здолав аматорський клуб "Полісся" Ставки з Київської області з рахунком 1:0. Свого суперника в 1/8 фіналу Кубка України підопічні Арди Турана дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться 26 вересня о 13:00.

Реклама

У чемпіонаті України "помаранчево-чорні" ділять перше місце з "Динамо" та "Колосом", маючи 14 очок після шести турів.

Наступний матч "Шахтар" проведе 28 вересня на виїзді з "Рухом" у межах 7-го туру УПЛ.