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Зірку збірної Камеруну усунули від національної команди перед матчем ЧС-2022: скандальна причина

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Зірку збірної Камеруну усунули від національної команди перед матчем ЧС-2022: скандальна причина

Фото: Associated Press

Андре Онана залишив розташування збірної та більше не зіграє на Мундіалі в Катарі.

Голкіпера збірної Камеруну Андре Онана відсторонили від національної команди перед матчем другого туру чемпіонату світу-2022 з футболу проти Сербії.

Про це повідомляє видання beIN SPORTS, посилаючиь на джерело в Федерації футболу Камеруну.

За інформацією Cope, зірковий воротар міланського "Інтера" був усунений з дисциплінарних причин.

Онана нібито посперечався з головним тренером Камеруну Рігобером Сонгом щодо стилю гри команди на планетарній першості. Зазначається, що Андре хотів бачити модель гри своєї збірної кардинально іншою. 

Залагодити конфлікт намагався голова Федерації футболу Камеруну Самюель Ето'О, однак йому не вдалося цього зробити.

Таким чином, Онана вирішив залишити розташування збірної та більше не зіграє на ЧС-2022.

У матчі з сербами ворота камерунців захищав інший голкіпер – Девіс Епассі. Африканцям вдалося здійснити неймовірний камбек і вирвати нічию проти балканців – 3:3.

  • Після двох матчів на ЧС-2022 Камерун і Сербія набрали по одному балу та посідають третю і четверту сходинки групи G. Лідирують Бразилія та Швейцарія (мають по 3 очки), які зіграють між собою також 28 листопада, але о 18:00 за київським часом.
  • У матчах заключного туру, які відбудуться 2 грудня, Бразилія зіграє з Камеруном, а Швейцарія битиметься із Сербією. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
727
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