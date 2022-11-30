Зірку збірної США госпіталізували після матчу ЧС-2022 (фото)

Хавбек збірної США Крістіан Пулішич потрапив до лікарні після заключного матчу групового раунду проти збірної Ірану на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

На 38-й хвилині матчу Пулішич забив переможний для американців гол. Проте у епізоді зі взяттям воріт він отримав травму живота у зіткненні з голкіпером та був замінений у перерві зустрічі.

Фото: Associated Press

Після гри Пулішич був доставлений до лікарні для проходження медичного обстеження. Після сканування у Крістіана діагностований забій тазу.

UPDATE: #USMNT forward Christian Pulisic has been diagnosed with a pelvic contusion and his status is day-to-day. pic.twitter.com/abZcjU6tco — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 29, 2022

Завдяки цій перемозі збірна США вийшла на друге місце та кваліфікувалася у плейоф ЧС-2022.

У 1/8 фіналу США зіграють із Нідерландами, які стали переможцями групи А. Матч відбудеться 3 грудня.

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