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Зірку збірної США госпіталізували після матчу ЧС-2022 (фото)

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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Зірку збірної США госпіталізували після матчу ЧС-2022 (фото)

Фото: Associated Press

Хавбек отримав травму живота під час взяття воріт.

Хавбек збірної США Крістіан Пулішич потрапив до лікарні після заключного матчу групового раунду проти збірної Ірану на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

На 38-й хвилині матчу Пулішич забив переможний для американців гол. Проте у епізоді зі взяттям воріт він отримав травму живота у зіткненні з голкіпером та був замінений у перерві зустрічі.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Після гри Пулішич був доставлений до лікарні для проходження медичного обстеження. Після сканування у Крістіана діагностований забій тазу.

  • Завдяки цій перемозі збірна США вийшла на друге місце та кваліфікувалася у плейоф ЧС-2022.
  • У 1/8 фіналу США зіграють із Нідерландами, які стали переможцями групи А. Матч відбудеться 3 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
708
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