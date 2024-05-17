Зірвав битву поглядів: Ф'юрі демонстративно відмовився дивитися в очі Усику (відео)

"Циганський король" принципово не став повертатися обличчям у бік українця.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі проігнорував дуель поглядів з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Це сталося у четвер, 16 травня, після фінальної пресконференції, присвяченої прийдешньому об'єднавчому бою.

Українець підійшов до британця в очікуванні битви поглядів. Проте Ф'юрі демонстративно відмовився дивитися в очі Усику. "Циганський король" розвернувся до публіки та весь час дивився в у напрямку глядачів, жестикулюючи та киваючи головою.

Усика це не збентежило. Незважаючи на поведінку британця, український боксер пильно дивився на свого суперника, не зводячи з нього очей.

Two very different approaches to today's face-off from Oleksandr Usyk and Tyson Fury #FuryUsyk | Saturday | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/M5x3xjWbwB — Queensberry Promotions (@Queensberry) May 16, 2024

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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