Зірвав бій проти Усика: спаринг-партнер Ф'юрі розповів, як завдав йому розсічення

Хорватський боксер надважкої ваги Агрон Смакічі розповів, як під час спарингу завдав розсічення володарю титулу WBC Тайсону Ф'юрі, через що його бій проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика був відкладений.

Смакічі, у послужному списку якого 20 перемог (18 – нокаутом) та 2 поразки на професійному рингу, заявив, що ненавмисно травмував "Циганського короля".

"На жаль, це погана новина, бо я зірвав найбільшу битву, але це не було навмисно. Так, я сказав, що не шкодую про це. Я викинув удар. Я відчув, що завдаю удару, але він потягнув уперед мою руку, і, можливо, я зачепив його ліктем. Я не робив цього навмисне.

Я провів у таборі Ф'юрі два тижні. Ми провели 3 або 4 спаринги по 3-4 раунди. Він постійно змінював спаринг-партнерів. Я запитав у ШугарХілла Стюарда, як мені спарингувати. Він відповів, щоб я боксував так, як вважаю за потрібне. Тому я намагався багато рухатись, як Усик, ухилятися від ударів, бити по корпусу. Я професійно займався боротьбою, тому я вправний у ній.

Думаю, що все було чудово. Я не можу сказати, що Ф'юрі був не в формі, як пишуть деякі люди", – сказав Смакічі в інтерв'ю iFL TV.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого, однак через травму британця його перенесли на 18 травня . Місце проведення бою не змінилося – боксери зійдуться в ринзі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Щоб уникнути ще одного зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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