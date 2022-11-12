Зіштовхнувся головою із суперником: Миколенко отримав жорстку травму в матчі АПЛ

Віталій змушений був залишити поле в першому таймі поєдинку проти "Борнмута".

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко отримав травму у виїзному матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Борнмута".

Як і в усіх попередніх поєдинках АПЛ, на гру проти "вишень" 23-річний українець вийшов у стартовому складі "ірисок", однак уже на 30-й хвилині вимушено пішов з поля.

Миколенко травмувався, намагаючись врятувати свою команду від другого пропущеного м'яча після навісу господарів до штрафного майданчика. Однак форвард "Борнмута" Кіффер Мур таки встиг завдати удару, а після цього зіштовхнувся головою з Миколенком.

У підсумку Віталій не зміг продовжити матч та пішов з поля в супроводі лікарів. Що саме пошкодив українець залишається невідомим, адже до підтрибунного приміщення він прямував, тримаючись за ключицю або плече.

Станом на 75-ту хвилину команда Френка Лемпарда розгромно поступається "Бормуту" – 3:0.

Наразі "Евертон" з 14 очками розташовується на 17-й сходинці в турнірній таблиці АПЛ.

У наступному турі "іриски" вже після Чемпіонату світу в Катарі 26 грудня прийматимуть "Вулвергемптон"

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