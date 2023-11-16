Зіткнулися лобами: Усик і Ф'юрі влаштували штовханину під час дуелі поглядів (відео)

Українець і британець зазирнули один одному в очі.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі провели дуель поглядів на пресконференції в Лондоні, де було офіційно оголошено бій за звання "абсолюта".

"Циганський король" почав бодати Усика головою, на що Олександр відповів тим же. Таким чином, українець і британець поштовхалися лобами. Аби справа не дійшла до бійки, промоутерам довелося рознімати боксерів.

FOR THE HEAVYWEIGHT CROWN FOR LEGACY.



We’ve officially entered the Ring of Fire. #FuryUsyk pic.twitter.com/zSqiDbgvIc — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2023

Зазначимо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Об'єднавчий бій між українцем і британцем планували провести 23 грудня 2023 року, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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