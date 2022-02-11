"Зітре його на порошок": Берінчик пророкує "фаталіті" абсолютного чемпіона у бою з Ломаченком

"Зітре його на порошок": Берінчик пророкує "фаталіті" абсолютного чемпіона у бою з Ломаченком

Боксер вважає, що австралійцю не варто виходити на ринг проти українця.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик зробив прогноз на можливий бій між ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом-молодшим.

"Якщо Камбосос прийме поєдинок із Ломаченком, це буде його фаталіті. Вони з промоутером ухвалять неправильне рішення.

Камбосос - нормальний, духовитий хлопець, б'ється. Проте, думаю, що з технікою Василя Ломаченка, і те, як він набирає обертів після травми, думаю, Вася його зітре на порошок", - заявив Берінчик у інтерв'ю LuckyPunch.net.

Також боксер дав пораду співвітчизнику, що потрібно робити у разі перемоги над Камбососом.

"Потрібно набити Гейні. Потрібно забрати у нього регулярний пояс WBC, і тоді вже або вагову категорію міняти, або ще пару боїв у легкій вазі", – сказав він.

Додамо, що раніше Камбосос назвав імена двох бажаних суперників у наступному бою - це Ломаченко та американець Девін Гейні, який володіє поясом WBC. Досі невідомо, хто з них все-таки отримає шанс позмагатися за титули Камбососа.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Ломаченко володів поясами WBA, WBO та WBC до жовтня 2020 року, коли рішенням суддів програв Теофімо Лопесу та втратив усі титули.

В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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