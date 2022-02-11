"Зітре його на порошок": Берінчик пророкує "фаталіті" абсолютного чемпіона у бою з Ломаченком

Боксер вважає, що австралійцю не варто виходити на ринг проти українця.
Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик зробив прогноз на можливий бій між ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом-молодшим.
"Якщо Камбосос прийме поєдинок із Ломаченком, це буде його фаталіті. Вони з промоутером ухвалять неправильне рішення.
Камбосос - нормальний, духовитий хлопець, б'ється. Проте, думаю, що з технікою Василя Ломаченка, і те, як він набирає обертів після травми, думаю, Вася його зітре на порошок", - заявив Берінчик у інтерв'ю LuckyPunch.net.
Також боксер дав пораду співвітчизнику, що потрібно робити у разі перемоги над Камбососом.
"Потрібно набити Гейні. Потрібно забрати у нього регулярний пояс WBC, і тоді вже або вагову категорію міняти, або ще пару боїв у легкій вазі", – сказав він.
Додамо, що раніше Камбосос назвав імена двох бажаних суперників у наступному бою - це Ломаченко та американець Девін Гейні, який володіє поясом WBC. Досі невідомо, хто з них все-таки отримає шанс позмагатися за титули Камбососа.
- На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Ломаченко володів поясами WBA, WBO та WBC до жовтня 2020 року, коли рішенням суддів програв Теофімо Лопесу та втратив усі титули.
- В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.
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