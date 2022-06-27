"Зламали" чинного переможця: "Колорадо Евеланш" став новим володарем Кубка Стенлі (відео)

Хокеїсти "Евс" стали переможцями сезону-2021/22 в НХЛ.

Так, "Колорадо" у шостому матчі фіналу Кубка Стенлі обіграли чинного переможця змагань "Тампу-Бей" з рахунком 2:1 та з загальним рахунком 4:2 виграли протистояння.

Зазначимо, що перемогу "лавинам" принесла шайба Арттурі Лехконена у середині другого періоду. MVP плейоф Кубка Стенлі визнано захисника "Колорадо" - Кейла Макара. Він отримав Конн Смайт Трофі.

Щодо розвитку рахунку в серії, то "Колорадо" виграли перші два домашні матчі фінальної серії. Водночас, якщо в першому матчі перемогу вдалося здобути лише в овертаймі, то в другому матчі був зафіксований рахунок 7:0. В першій домашній грі "Тампа-Бей" перемогла. А от другу програла – і знову в овертаймі. Але відсвяткувати перемогу в Кубку Стенлі "Колорадо" в домашніх стінах не вдалося – "блискавки" перемогли на виїзді, скоротивши відставання у фінальній серії. Та, як бачимо, у ніч проти 27 червня "Колорадо" таки тріумфували.

"Колорадо" виграв Кубок Стенлі втретє в історії. Раніше "евс" ставали володарями трофею у 1996 та 2001 роках. Команда має 100-відстотковий показник – три перемоги у трьох фіналах. "Тампа-Бей", своєю чергою, не змогла стати переможцем Кубка Стенлі втретє поспіль. "Лайтнінг" вигравали турнір у 2004, 2020 та 2021 роках.

До вашої уваги відеоогляд вирішальної гри НХЛ сезону-2021/22.

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