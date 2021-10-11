Зламані рука та палець: Вайлдер під час бою з Ф'юрі отримав декілька серйозних травм

Зламані рука та палець: Вайлдер під час бою з Ф'юрі отримав декілька серйозних травм

Упродовж бою "Бронзовий бомбардувальник" тричі побував на канвасі рингу.

Американський боксер Деонтей Вайлдер отримав декілька серйозних травм після програного бою британцю Тайсону Ф'юрі.

Ф'ЮРІ - ВАЙЛДЕР: ВІДЕО НОКДАУНІВ ТА НОКАУТУ

Про це заявив його тренер Малік Скотт, передає BoxingScene.

"У нього розбита губа, він зламав руку, зламав палець. Але життя продовжується.

Я завжди говорив, що Ф'юрі дуже хороший. Після сьогоднішнього вечора я буду вважати його великим боксером. Велика шана. Вайлдер був чудовий, але Ф'юрі був сильніше. Переміг кращий. Ми майже перемогли Ф'юрі. Це був пекельний досвід. Хочу, щоб Деонтей добре відпочив після цього поєдинку", - зазначив Скотт.

Упродовж бою "Бронзовий бомбардувальник" тричі побував на канвасі рингу. Спочатку в нокдаунах у третьому та десятому раундах, а потім Ф'юрі остаточно "вирубив" Деонтея в 11-му раунді. Як наслідок, перемігши Вайлдера, Ф'юрі захистив титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC. Після бою американця миттєво доправили в лікарню задля огляду.

Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; 35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Ф'юрі заговорив про власну велич після перемоги над Вайлдером.

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