"Зламати як особистість": українська тенісистка поскаржилася на погрози та цькування від WTA

Олександра Олійникова / © Facebook Федерації тенісу України

Українська тенісистка Олександра Олійникова розповіла про погрози, які отримала від Жіночої тенісної асоціації (WTA) внаслідок своєї активної позиції проти спортсменок, які підтримують повномасштабне російське вторгнення до України.

Відповідний допис 25-річна спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

За словами української тенісистки, перші інциденти з погрозами від WTA з нею трапилися під час турніру у Клуж-Напоці, коли вона відмовилася від рукостискання з угоркою Анною Бондар, яка брала участь у російських виставкових змаганнях у грудні 2022 року.

"Тоді я не надала цьому великого значення, бо ще не знала, що буде далі. Після цього протягом двох місяців я перебувала під постійним тиском. Вимога полягала в тому, що, попри відсутність будь-якого правила про деперсоналізацію в інтерв'ю та заявах, я маю припинити згадувати гравчинь на ім'я, оскільки мої висловлювання можуть бути шкідливими для них.

Мені почали погрожувати штрафами в десятки тисяч доларів, дискваліфікацією. Мої турніри (перед матчами, під час турніру та після його завершення) почали супроводжуватися постійними розмовами з представниками WTA, які приходили "виховувати" мене: вчити тому, як я маю говорити, а точніше, як мені варто мовчати.

Від мене чекали дій за шаблоном, який був зручним для них. Мене запитували, чому я не можу просто робити так, як інші. Відбулося повне знецінення мого досвіду як людини, що будує життя в країні під час війни — реальності, яка глибоко впливає на мене", — розповіла Олійникова.

Подібні дії від WTA Олійникова характеризує як спробу організації "зламати її як особистість".

"Через маніпуляції, залякування, мовчання, брехню та знецінення. Намагаючись знайти рішення з тими, хто ніколи не був у них зацікавлений, я зазнала серйозних негативних наслідків через постійний стрес.

Я припинила отримувати задоволення від перебування на корті та на турнірах (за винятком матчів національної збірної). Я бачила багато тривожних речей — це душило та виснажувало мене. Мій сон був порушений (вже два місяці я живу з хронічним недосипом), що призвело до труднощів із концентрацією. У мене не було сил навіть відповідати на робочі повідомлення або ж відписувати друзям, і я відчувала провину за такий стан, але те, що відбувалося, було просто занадто виснажливим.

Я майже перестала посміхатися на корті, і мені ставало до сліз боляче згадувати, ким я була до того, як почалося цькування за мою позицію. Я сумувала за тим, як раніше щиро насолоджувалася грою та атмосферою, переглядаючи фото та відео лише 2-3-місячної давнини — бо більше не могла цього відчути", — розповіла Олійникова.

Раніше повідомлялося, що Олійникова викрила зірок WTA, які підтримують кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України WTA заборонила тенісисткам з РФ і Білорусі виступати під національними прапорами, але їм усе ще дозволено змагатися в нейтральному статусі.

Нагадаємо, нещодавно Олійникова успішно дебютувала за збірну України. Вона обіграла польку Лінду Климовичову в матчевій зустрічі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, де "синьо-жовті" здобули дострокову перемогу та вийшли до фінальної стадії.

