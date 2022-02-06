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Зламав п'єдестал: російський лижник-нахаба сконфузився на Олімпіаді в Пекіні (відео)

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Зламав п'єдестал: російський лижник-нахаба сконфузився на Олімпіаді в Пекіні (відео)

Associated Press

Раніше на Кубку світу він бив палицею суперника.

Російський лижник Олександр Большунов потрапив у курйозну ситуацію на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Спортсмен зі збірної ОКР зламав п'єдестал пошани на церемонії нагородження після своєї перемоги в скіатлоні.

Новоспечений володар олімпійського "золота" вирішив ефектно відсвяткувати свій успіх. Він підстрибнув на подіумі та зламав його. Через стрибок лижника від конструкції відвалилася передня планка з логотипом Олімпіади-2022.

Большунов побачив, що накоїв, і спробував самостійно полагодити п'єдестал, проте швидко здався та знову підстрибнув на його верхній сходинці.

Зазначимо, що рік тому Большунов відзначився дикою витівкою на Кубку світу з лижних гонок. Російський спортсмен на фініші двічі вдарив суперника палицею. Однак хамський вчинок зійшов росіянину з рук - його покарали лише штрафом у розмірі 1,8 тисячі євро та випробувальним терміном, не відсторонивши від гонок.

Раніше ТСН Проспорт писав, що російську команду з шорт-треку дискваліфікували на Олімпіаді-2022.

Зазначимо, що, як і на літній Олімпіаді-2020 в Токіо, Російська Федерація відсторонена від зимових Ігор у Пекіні через допінг-скандал. Тому російські спортсмени виступають на змаганнях під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ОКР) - ROC, яку розшифровувати заборонено.

Прапор РФ на всіх церемоніях замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів. А замість національного гімну звучить вступ до концерту № 1 Петра Чайковського.

  • Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.
  • Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей
  • До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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