Зламав п'єдестал: російський лижник-нахаба сконфузився на Олімпіаді в Пекіні (відео)

Раніше на Кубку світу він бив палицею суперника.

Російський лижник Олександр Большунов потрапив у курйозну ситуацію на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Спортсмен зі збірної ОКР зламав п'єдестал пошани на церемонії нагородження після своєї перемоги в скіатлоні.

Новоспечений володар олімпійського "золота" вирішив ефектно відсвяткувати свій успіх. Він підстрибнув на подіумі та зламав його. Через стрибок лижника від конструкції відвалилася передня планка з логотипом Олімпіади-2022.

Большунов побачив, що накоїв, і спробував самостійно полагодити п'єдестал, проте швидко здався та знову підстрибнув на його верхній сходинці.

Лыжник Александр Большунов сломал пьедестал на церемонии награждения. Он запрыгнул на конструкцию, после чего отломилась пластиковая часть с надписью «Beijing-2022». pic.twitter.com/0SDHNtwcQk — @anatolich Черный полковник. (@staryi_soldat) February 6, 2022

Зазначимо, що рік тому Большунов відзначився дикою витівкою на Кубку світу з лижних гонок. Російський спортсмен на фініші двічі вдарив суперника палицею. Однак хамський вчинок зійшов росіянину з рук - його покарали лише штрафом у розмірі 1,8 тисячі євро та випробувальним терміном, не відсторонивши від гонок.

Раніше ТСН Проспорт писав, що російську команду з шорт-треку дискваліфікували на Олімпіаді-2022.

Зазначимо, що, як і на літній Олімпіаді-2020 в Токіо, Російська Федерація відсторонена від зимових Ігор у Пекіні через допінг-скандал. Тому російські спортсмени виступають на змаганнях під англомовною абревіатурою Олімпійського комітету Росії (ОКР) - ROC, яку розшифровувати заборонено.

Прапор РФ на всіх церемоніях замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів. А замість національного гімну звучить вступ до концерту № 1 Петра Чайковського.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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