"Зламає його серце": ексчемпіон світу зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джонні Нельсон поділився своєю думкою про прийдешній бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

56-річний британець вважає абсолютним фаворитом поєдинку українського боксера. Водночас, він зазначив, що єдиним шансом Дюбуа здобути перемогу є відправити Усика в нокаут.

"Я хотів би дати Дюбуа великі шанси, я б хотів так сказати, тому що завжди підтримую британців, але в реальності я не даю йому шансів. Насправді на цьому етапі я побачив у ньому, як у бійці, прогалину.

Я завжди підтримую британців, але якщо ви питаєте мене, то відповідаю. Я думаю, що в броні Дюбуа зараз є тріщина, і якщо він поб'ється з кимось на кшталт Усика, то це для нього не спрацює.

Усик знайде його, зламає його серце, зламає його самого. Дюбуа має шанс панчера. Може, це звучить неприємно для його фанатів, сім'ї та оточення, і Дюбуа хороший боєць, але в його броні є тріщина, яку Усик розкриє та скористається нею. Він занадто розумний, щоб відпустити Дюбуа з гачка. Так, Даніель має шанс панчера, і це все", – сказав Нельсон в інтерв'ю Boxing Social.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

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