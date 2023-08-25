"Зламаю йому кістки та зірву з нього пояси": Дюбуа пригрозив Усику перед боєм

Британець заявив, що українець є застарим для того, щоб перемогти його.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа зробив зухвалу заяву напередодні бою з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Дюбуа назвав Усика старим і запевнив, що молодість допоможе йому здобути перемогу та відібрати в українця чемпіонські пояси.

"Для мене він старий – я повинен скористатися цим. Я зламаю йому кістки та зірву з нього пояси. Мій тренер, Дон Чарльз, підготував мене до цього бою. Це була важка робота. Тепер потрібно піти і взяти своє. Налаштуйтеся і дивіться. Усе на кону, усе в цей вечір.

Усик любить багато рухатися рингом, тому ми повинні позбавити його простору. Ми багато працювали в тренувальному таборі. Це ігри розуму", – наводить слова Дюбуа Boxing King Media.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що Усик "виграв" у Дюбуа дуель поглядів перед чемпіонським боєм.

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