Злива голів та циркова вистава Голанда: "Барселона" та "Манчестер Сіті" влаштували шалену перестрілку в товариській грі

У середу, 24 серпня, "Барселона" та "Манчестер Сіті" зустрічалися в рамках товариського поєдинку.

"Манчестер Сіті" вирвав нічию у яскравому спарингу з "Барселоною" - 3:3 .

Рахунок матчу відкрив на 21-й хвилині Хуліан Альварес, але вже за вісім хвилин П'єр-Емерік Обамеянг відновив рівність у рахунку.

Ще чотири голи було забито у другій половині зустрічі. В середині другого тайму "Барселона" вирвалася вперед - з передачі Мемфіса Депая відзначився Френкі де Йонг. На 70-й Жоау Канселу асистував 20-річному хавбеку Коулу Палмеру.

На 79-й хвилині Депай забив третій м'яч каталонського клубу. Здавалося, що "Барселона" стане переможцем протистояння, однак у додатковий час сталося щось дуже дивне. Ерлінг Голанд впав поблизу штрафної, не було помітно жодного контакту з Андреасом Крістенсеном, але арбітр десь знайшов пенальті і Ріяд Марез довів рахунок до 3:3 на 9 компенсованій хвилині.

Нагадаємо, що дубль Голанда приніс "Манчестер Сіті" перемогу на старті АПЛ.

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