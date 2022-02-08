З льоту від своєї половини поля: в Чемпіонаті Бразилії забили божевільний м'яч (відео шедевра)

З льоту від своєї половини поля: в Чемпіонаті Бразилії забили божевільний м'яч (відео шедевра)

Схоже, такого не очікував сам гравець.

У Чемпіонаті Бразилії під час матчу штату Пернамбукано між " Атлетіко Салгейро " та " Сете де Сетембро " забили неймовірний гол.

Автором шаленого забитого м'яча став захисник Лукао, який виступає за "Атлетіко Салгейро". 21-річний захисник у компенсований до першого тайму час ударом з льоту від своєї половини поля влучив у ворота опонента.

Зазначимо, що до воріт було не менше 70 метрів. Голкіпер явно не очікував такого, тому відверто проспав. Щоправда, шедевр виявився випадковим – помітно, що Лукао просто вибивав м'яч подалі, адже до перерви залишалися лічені секунди.

До вашої уваги відео з цим шедевром.

How about this from Salgueiro's Campeonato Pernambucano game in Brazil yesterday?



Lucão, take a bow. Patrick Schick, eat yer heart out.pic.twitter.com/R8dgcmYuVK — Planet Football (@planetfutebol) February 7, 2022

Сам поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь "Атлетіко Салгейро".

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