"Змахну його, як краплю дощу з плеча": Ф'юрі зробив зухвалу заяву щодо бою проти Усика

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився своїми очікуваннями від об'єднавчого бою з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Британець заявив, що наразі він не думає про протистояння з українцем, оскільки зосереджений на прийдешньому поєдинку з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Водночас, "Циганський король" висловив впевненість, що, якщо підійде до бою з Усиком без травм, то зможе здобути легку перемогу.

"Не особливо переймаюся Усиком зараз, бо маю справу з Нганну. Коли розберуся з ним, якщо залишуся цілим і неушкодженим, буду як Донкі Конг – тоді доберуся до цього малюка. Змахну його, як краплю дощу з плеча", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю Дереку Чісорі.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що легендарний Евандер Холіфілд дав прогноз на бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком і Ф'юрі.

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