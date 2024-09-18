ЗМІ назвали ймовірну причину затримання Усика в аеропорту Кракова

Названо можливу причину затримання чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в аеропорту польського Кракова.

Польський промоутер Анджей Василевський з посиланням на промоутера українського бокера Олександра Красюка розповів, що Усик автомобілем приїхав з Києва до Кракова і звідти хотів летіти до тренувального табору в Іспанії для підготовки до бою-реваншу з британцем Тайсон Ф'юрі, запланованого на 21 грудня в саудівському Ер-Ріяді.

Проте працівники аеропорту з незрозумілих причин не захотіли пускати на борт товариша Усика і згодом затримали його. У відповідь Олександр відмовився летіти самостійно і виступив проти затримання друга, внаслідок чого їх обох заарештували.

"Наші служби аеропорту без причини не хотіли пускати його товариша до літака. Тверезий, з документами. Усик відмовився сідати до літака і був затриманий. Який сором! Я добре знаю Олександра особисто, завжди топовий, елегантний і поважає закон", – додав Василевський.

Видання ESPN, посилаючись на власне джерело, стверджує, що у повідомленні Василевського йшлося про Усика та його тренера Сергія Лапіна, яких нібито не пустили на літак в аеропорту Кракова через те, що працівник авіакомпанії оцінив їхній стан як "непридатний до польоту".

Незважаючи на намагання Усика пояснити, що з ними все гаразд і вони просто втомилися після 14-годинної поїздки з Києва, через мовний бар'єр і категоричну позицію боксера їх було затримано.

Лапін уже прокоментував інцидент із затриманням. У сторіз в Instagram він виклав відео і написав, що працівники митного контролю "перевищили свої повноваження".

Раніше сам Усик прокоментував затримання в аеропорту Кракова. Ситуацію він назвав "непорозумінням, яке швидко вирішилося". Також він записав відеозвернення, де повідомив, що вже перебуває на волі. Подробиць, що власне трапилося, боксер не розповів.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня Усика затримали в аеропорту Кракова. Відповідне відео виклав у соцмережах перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Дружина боксера Катерина прокоментувала затримання свого чоловіка словами "усе гаразд, пізніше Олександр усе пояснить, нічого кримінального".

Усика затримали і відпустили в Польщі: що це було?

Читайте також:

Сибіга повідомив деталі звільнення Усика в аеропорту Кракова

Затримання Усика в аеропорту Кракова: перша реакція Зеленського

Арешт Усика: генконсул України в Кракові терміново виїхав до аеропорту – подробиці