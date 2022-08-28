Зміна першої ракетки України, різке падіння Світоліної: оновлений рейтинг WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила новий рейтинг найкращих тенісисток планети.
Звання першої ракетки України повернула собі Ангеліна Калініна, яка піднялася на дві сходинки і тепер посідає в рейтингу WTA 47-ме місце.
Своєю чергою, головна зірка українського тенісу, яка призупинила кар'єру через вагітність, опустилася на 64-ту позицію (-21 сходинка), втративши очки за минулорічний чвертьфінал US Open.
Після виходу до півфіналу на турнірі у Гранбі, покращила свої позиції Марта Костюк - 65-те місце (+7). Леся Цуренко, піднявшись на 87-ме місце (+2), впритул наблизилася до Даяни Ястремської, яка зберегла за собою 86-ту позицію.
Нагадаємо, незабаром Калініна та ще четверо українок - Дар'я Снігур, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко стартують в основній сітці US Open-2022.
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