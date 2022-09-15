Зміна тренера не допомогла: "Челсі" не вдалося реабілітуватися за поразку на старті Ліги чемпіонів

У середу, 14 вересня, у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 "Челсі" приймав "Зальцбург".

"Челсі" зіграв внічию з "Зальцбургом" у домашьному матчі 2-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:1 .

Рахунок матчу на 48-й хвилині відкрили господарі - Мейсон Маунт і прострілив м'яч уздовж воріт, де його підхопив Рахім Стерлінг і відправив у дальній кут воріт суперника.

У середині другого тайму гостям вдалося зрівняти рахунок - Ноа Окафор з передачі Чіквубуіке Адаму відправив м'яч точно в дальній кут.

Після сенсаційної поразки у першому турі керівництво "Челсі" звільнило Томаса Тухеля з посади головного тренера команди та призначило на його місце 47-річного англійського фахівця Грема Поттера.

У іншому поєдинку групи E "Мілан" впевнено переміг "Динамо" Загреб (3:1).

Поєдинки 3-го туру відбудуться 5 жовтня: РБ "Зальцбург" - "Динамо" Загреб, "Челсі" - "Мілан".

Наразі очолює турнірну таблицю групи "Мілан" з 4 очками. Слідом за ним загребське "Динамо", яке має у активі 3 очка. "Зальцбург" йде третім (2). "Челсі" залишився на останньому місці в турнірній таблиці (1).

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