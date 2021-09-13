Зміна тренера не допомогла: "Львів" програв "Вересу" і не зміг покинути дно турнірної таблиці УПЛ

Зміна тренера не допомогла: "Львів" програв "Вересу" і не зміг покинути дно турнірної таблиці УПЛ

В активі "городян" так і залишилося два очки.

Рівненський "Верес" у домашньому матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) обіграв "Львів". Зустріч на стадіоні "Авангард" у Луцьку завершилася з рахунком 1:0.

Для гостей це був перший поєдинок під керівництвом Олега Дулуба, який очолив команду всього тиждень тому. Саме вони і розпочали краще гру, створивши кілька потенційно небезпечних моментів.

Господарі до перерви мали свої шанси, щоб забити, але в першому таймі рахунок на табло так і не змінився.

upl.ua

Єдиний же гол у поєдинку було забито на 53-й хвилині. Валерій Кучеров, отримавши м'яч перед карним майданчиком суперника від Євгена Пасіча, зряче пробив у верхній кут воріт гостей.

Після цього ближче до свого другого голу були господарі, ніж львів'яни до того, щоб відігратися. Однак більше команди голами в матчі не порадували.

"Верес" набрав 11 очок і піднявся на 8-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Львів" із 2 балами йде останнім.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола. Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

У 8-му турі "Верес" у гостях 18 вересня зіграє з "Дніпром-1", а "Львів" наступного дня прийме "Металіст 1925".

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