Змінила біатлонну гвинтівку на автомат: українська спортсменка стала на захист батьківщини (відео)

Меркушина вступила до лав прикордонників.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина залишила свою звичну діяльність та стала на захист батьківщини від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На світових теренах на мою честь неодноразово підіймався прапор України. Настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат.

Зараз увесь світ розфарбований у жовто-блакитні кольори. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Україна тепер є кордоном між миром та війною. А я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України. Слава Україні", – сказала Меркушина.

Нагадаємо, до лав територіальної оборони приєдналося багато відомих українських спортсменів, зокрема боксери Володимир Кличко, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, чемпіон ММА Ярослав Амосов, легенда київського "Динамо" Олег Лужний.

А головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб повернувся з-за кордону та вступив до Збройних Сил України.

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