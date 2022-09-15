Змінила легкоатлетичну доріжку на подіум: Магучіх взяла участь у тижні моди в США (фото)

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх спробувала себе у новій ролі. Легкоатлетка взяла участь у тижні моди, який відбувся у Нью-Йорку.

Відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх взяла участь у тижні моди в американському Нью-Йорку.

Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Українка пройшлася подіумом в одязі з національною символікою, а також познайомилася зі світовими знаменитостями: Вінні Харлоу, Джун Амброз, Усейном Болтом та іншими.

Нагадаємо, що минулого тижня Магучіх тріумфувала в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюриху.

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