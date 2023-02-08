Змінила свою думку: пані мер Парижа висловилася проти участі росіян в Олімпіаді-2024 (відео)

Міська голова Парижа Анн Ідальго засудила наміри Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться в столиці Франції.

В ефірі France Info вона заявила, що не підтримує можливу участь спортсменів із країн-агресорок на Олімпіаді навіть під нейтральним прапором.

"Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України, неможливо вдавати, ніби нічого не відбувається. Щоб делегація прибула до Парижа в той час, коли на Україну сиплються бомби", – сказала Ідальго.

Варто зазначити, що ще минулого місяця Ідальго заявляла, що підтримує можливу участь російських і білоруських спортсменів на Олімпіаді під нейтральним прапором.

Остаточне рішення щодо того, чи допускати атлетів з Росії та Білорусі до Олімпіади-2024, повинен ухвалити МОК. Однак позиція пані мера Парижа, який приймає змагання, також є важливою. Ідальго запевнила, що публічно висловить свою незгоду, якщо спортсменам країн-агресорок дозволять взяти участь у Олімпійських іграх.

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Раніше МОК повідомив, що остаточне рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалене.

Не допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань, зокрема ОІ-2024, закликали зірка українського тенісу Еліна Світоліна та легенда світового футболу, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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