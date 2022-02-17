Змінили хід гри за три хвилини: "Аталанта" з Малиновським вирвала перемогу в Лізі Європи

Змінили хід гри за три хвилини: "Аталанта" з Малиновським вирвала перемогу в Лізі Європи

"Бергамаски" обіграли "Олімпіакос" у першому матчі 1/16 фіналу турніру.

В четвер, 17 лютого, в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Аталанта" на своєму полі вирвала перемогу над "Олімпіакосом" - 2:1 .

Гості вийшли уперед на 16-й хвилині - забив Тікіньо. "Бергамаски" змогли відігратися лише в середині другого тайму. На 61-й хвилині Берат Ґімшиті забив довгоочікуваний гол у ворота суперників, а через дві хвилини вивів свою команду вперед.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський вийшов зі стартових хвилин, проте результативними діями не відзначився. Його замінили на 65 хвилині.

Матч у відповідь у Піреї відбудеться 24 лютого і стартує о 19:45 за київським часом.

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