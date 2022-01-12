Змінить вагову категорію: кривдник Ломаченка знайшов наступного суперника

Американець готується до повернення на ринг.

Колишній чемпіон за версією IBF, WBA, WBO та WBC в легкій вазі Теофімо Лопес (16-1-0, 12 KO) готується перейти до напівсередньої ваги та вже визначився з імовірним наступним суперником.

Про це повідомив представник промоутерської компанії Top Rank Брюс Трамплер, передає Boxing Talk.

Зазначається, що американець може зустрітися з непереможеним співвітчизником Арнольдом Барбосою-молодшим (26-0-0, 10 KO).

30-річний Барбоса виступає на професійному рингу з 2013 року та має у своєму активі перемогу над колишнім претендентом на титул Олексом Сауседо (30-2-0, 19 KO).

В останньому бою Лопес програв Камбососу роздільним суддівським рішенням (115-111, 113-114, 115-112 ) і втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. Після поєдинку Лопес не погодився з вердиктом суддів .

Камбососу роздільним суддівським рішенням (115-111, 113-114, 115-112 і втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. Після поєдинку . Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. Раніше в його активі було 16 перемог (12 - нокаутом) у 16 поєдинках.

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