Змінив Бельгію на Францію: футболіст збірної України перейшов до нового клубу

Едуард Соболь продовжить кар'єру в "Страсбурзі".
Захисник збірної України Едуард Соболь перейшов з бельгійського "Брюгге" до французького "Страсбурга".
Про трансфер 27-річного українця французький клуб повідомив на своєму офіційному сайті.
Соболь підписав зі "Страсбургом" контракт на 3,5 року, до завершення сезону-2025/26. За його перехід французький клуб заплатив "Брюгге" 2 мільйони євро, ще 500 тисяч євро передбачено бонусами.
За нову команду Едуард виступатиме під 77-м номером.
"Це великий прогрес в моїй футбольній кар'єрі і в моєму житті, я приїжджаю до важливого клубу та історичного міста. Я –переможець і сповнений рішучості віддати всі сили своїй команді. Не можу дочекатися, щоб вперше зіграти за новий клуб і відчути атмосферу стадіону", – наводить слова Соболя пресслужба "Страсбурга".
Наразі новий клуб Соболя йде на 16-м місці в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи у своєму активі 15 очок.
Дебютувати за нову команду Едуард може вже 29 січня, коли "Страсбург" у внутрішній першості прийматиме "Тулузу".
Нагадаємо, Соболь став другим українцем, який цієї зими перебрався до чемпіонату Франції. Раніше півзахисник Руслан Малиновський перейшов з італійської "Аталанти" до "Марселя".
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