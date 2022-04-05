Змінив бруси на автомат: олімпійський чемпіон став на захист України від окупантів

Змінив бруси на автомат: олімпійський чемпіон став на захист України від окупантів

Олег Верняєв зі зброєю в руках боронитиме рідну землю від російських загарбників.

Олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв вирушив захищати Україну від російських окупантів.

Уродженець Донецька опублікував на своїй сторінці в Instagram фото у військовій формі.

Очевидно, 28-річний спортсмен приєднався до лав ЗСУ або тероборони.

фото - instagram.com/verniaiev13

Додамо, що на початку повномасштабного російського вторгнення Верняєв закликав повністю ізолювати Росію від міжнародного спорту.

"Моя єдина й непохитна позиція - відсторонити російських спортсменів від будь-яких міжнародних змагань. Росія - агресор. Слава Україні!" - написав Верняєв в Instagram.

Також повідомлялося, що український олімпійський чемпіон висміяв російського гімнаста Івана Куляка за те, що представник країни-агресорки вийшов на путінський мітинг в "Лужниках" sз чужою медаллю.

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