Змінив Францію на Італію: Малиновский офіційно знайшов новий клуб

Український півзахисник французького "Марселя" Руслан Малиновський продовжить кар'єру в італійському "Дженоа".

"Грифони" орендували 30-річного українця до кінця сезону з правом викупу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що італійський зможе викупити контракт українця за 10 мільйонів євро.

Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore ucraino, nato a Žytomyr il 04/05/1993, arriva dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Benvenuto Ruslan! pic.twitter.com/QoORCvvsQb — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 19, 2023

Додамо, що Малиновський уже виступав в Італії за "Аталанту" від 2019 до 2023 року. Руслан провів у складі "Богині" 143 матчі, в яких забив 30 голів і віддав 27 асистів.

Взимку цього року "Марсель" придбав українця в "Аталанти" за 10 мільйонів євро. Однак Руслану не вдалося закріпитися у французькому клубі.

Минулого сезону Малиновський провів 23 матчі за "провансальців" у всіх турнірах, відзначився двома голами та одним асистом. Контракт українця з "Марселем" розрахований до літа 2026 року.

Зазначимо, що що в послугах Малиновського також були зацікавлені турецький "Бешикташ" та ще один італійський клуб – "Торіно", однак вони не змогли домовитися з "Марселем" про трансфер українського хавбека.

Нагадаємо, у сезоні-2021/22 "Дженоа" тренував український фахівець Андрій Шевченко. Він очолив "грифонів" у листопаді 2021 року, але вже в січні 2022-го був звільнений через незадовільні результати команди (одна перемога в 11 матчах).

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