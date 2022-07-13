Змінив Харків на Дніпро: легенда "Шахтаря" очолить єврокубкового представника УПЛ

Харківський клуб повідомив, що Кучер і низка гравців невдовзі приєднаються до "Дніпра-1".

"Дніпро-1" запросив Олександра Кучера через раптовий відхід свого екстренера Ігоря Йовічевича до донецького "Шахтаря". Дніпровський клуб був змушений терміново шукати нового тренера, який зміг би якнайшвидше взятися до підготовки команди до дебюту в єврокубках", - йдеться в заяві на офіційному сайті "Металіста".

Також зазначається, що дніпровський клуб заплатив харків'янам солідну компенсацію за перехід Кучера. Ці кошти будуть спрямовані на розвиток "Металіста".

Кучер очолював "Металіст" від 2020 року. Олександр завершив кар'єру гравця 2019 року. Найбільших успіхів він досягнув з "Шахтарем", за який виступав від 2006 до 2017 року. Разом з "гірниками" Кучер став багаторазовим переможцем УПЛ, Кубка України, Суперкубка, а також завоював Кубок УЄФА.

Після відходу Кучера та його помічника Юрія Ушмаєва обов'язки головного тренера "Металіста" виконує Олександр Призетко. Спортивним директором клубу призначено Василя Кобіна, який уже розпочав свою роботу.

Наступний сезон "Металіст" та "Дніпро-1" проведуть в УПЛ. Харківський клуб отримав підвищення в класі завдяки тому, що йшов лідером Першої ліги сезону-2021/22, який був завершений достроково через повномасштабне вторгнення російських загарбників.

через повномасштабне вторгнення російських загарбників. Дніпровський клуб фінішував на третьому місці перерваного сезону УПЛ. Під керівництвом Кучера команда готуватиметься дебютувати в єврокубках, де розпочне боротьбу з плейоф раунду кваліфікації Ліги Європи.

Новий сезон УПЛ розпочнеться 23 серпня. Водночас в умовах війни проводитиметься лише чемпіонат України, а Кубок і Суперкубок було скасовано.

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