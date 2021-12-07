Змінив ім'я та вік: лідера клубу Бундесліги звинуватили у фальсифікації особи

Футболіст протягом шести років виступав за підробленими документами.

Німецька прокуратура звинуватила півзахисника "Гамбурга" Бакері Джатту у фальсифікації особи з метою порушення законодавства країни.

Про це повідомляє Der Spigel.

У 2015 році вінгер перетнув кордон Німеччини без паспорта та посвідки на проживання. Він збрехав контролюючим органам, що йому 17 років і він має право потрапити до категорії дітей "не супроводжуваних дорослими в Німеччині". Завдяки цьому він залишився у країні.

На батьківщині Джатта виступав під справжнім ім'ям Бакарі Даффе, його справжня дата народження – 6 листопада 1995 року. Тобто гравець занизив вік на 2,5 роки.

У 2016 році він підписав контракт з "Гамбургом" і здобув популярність як гравець-біженець, який виступав у Бундеслізі.

Футболісту пред'явлено звинувачення у чотирьох порушеннях імміграційного законодавства та одне про надання фальшивих документів за довіреністю. Якщо злочин буде доведено, йому загрожує півтора роки в'язниці.

Цього сезону Джатта провів за "Гамбург" 18 матчів, забив 2 голи і зробив 3 результативні передачі.

Німецький клуб виступає у другій Бундеслізі.

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