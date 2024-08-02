Змінив Іспанію на Італію: Довбик офіційно перейшов до нового клубу

Український форвард Артем Довбик перейшов з іспанської "Жирони" до італійської "Роми".

Клуб Серії А оголосив про трансфер 27-річного українця на своєму офіційному сайті.

Деталі переходу Довбика римський клуб не повідомив. За інформацією ЗМІ, українець підписав контракт терміном до червня 2029 року, за умовами якого зароблятиме 3 мільйони євро на рік + бонуси.

Трансфер нападника збірної України обійшовся римянам у 30,5 мільйона євро плюс 6 мільйонів євро бонусів.

"Привіт, фанати "Роми". Дуже щасливий бути тут. Дуже радий приєднатися до цього дивовижного клубу", – сказав Довбик у відеоролику, яким італійський клуб презентував свого новачка.

Також Артем сказав "Daje, Roma, daje", що з римського діалекту італійської мови перекладається як "Вперед, "Рома", вперед".

Раніше повідомлялося, що Довбик перебуває за крок від переходу до мадридського "Атлетіко", однак "Рома" змогла перехопити українського бомбардира у "матрацників".

Минулого сезону Довбик забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також фінішував лідером за системою гол плюс пас.

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